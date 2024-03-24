Воскресенье, 24 Марта 2024 21:24

АрмИнфо. Армянские власти пошли на арест членов «Боевого братства» - шаг, который крайне сложно объяснить и тем более оправдать в гражданском демократическом обществе. Более неадекватного шага трудно себе представить. Об этом на своей страничке в Фейсбук глава Центра стратегических исследований «Ашхар» Грачья Арзуманян.

По словам Арзуманяна, «Боевое братство» не радикальная организация. Единственным ее радикальным моментом является категорическое неприятие актуальных властей Армении и призывы к ее смене. В этом смысле «радикалами» являются не менее 80% армянского общества.

«Да, можно говорить о проблеме, когда они (Братство) совместили в своей деятельности боевую подготовку, «работу с оружием», и политическую (партийную) активность. Да, как и подавляющее большинство армян, они любят патетику, жест и театральность. Но задерживать за это? Такая неадекватность власти опасна», - подчеркнул аналитик.

Второй совершенно неприемлемый момент, считает Арзуманян, то, что членов организации взяли за активность вокруг села Воскепар и так называемых анклавов. Та самая проблема, за которую сельчане и подавляющая часть армянского общества послали премьер-министра очень далеко.

«Членов организации армянская власть арестовала за намерение защитить государственный суверенитет и территориальную целостность Армении. За намерение помочь сельчанам подготовиться к самообороне своих сел. Армянские власти уже обвиняются в аресте «Боевого братства» по указке президента Азербайджана. Ну как такое комментировать…», - подчеркнул он.

Уже третий год военно-спортивные организации пытаются добиться определения своего статуса в законодательстве Армении, учитывая особый характер деятельности организаций. Пока никаких реальных подвижек, хотя проект закона был разработан больше года назад. Вместо конструктивной совместной работы - арест, повторюсь, членов не радикальной организации.

Власть позволяет ходить по улицам политическим животным, открыто и публично сотрудничающих с врагами Армении, и задерживает ребят, прошедших войну и объединившихся, чтобы преодолеть хотя бы некоторые изъяны в системе обороны и безопасности Армении. Тем самым, Никол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх, пишет аналитик.

Вчера и сегодня армянские правоохранители задержали 49 членов военно-спортивной организации «Боевое братство», выступающие против передачи приграничных сел в Тавушской области Азербайджану. Накануне полицейские задержали 23 членов организации, которые приехали в село Воскепар, чтобы поддержать местных жителей, выступающих против передачи территорий. По версии правоохранителей задержанные подозреваются в незаконном ношении и хранении оружия. Сегодня, по той же причине, число задержанных возросло до 49 человек.

Ранее Баку заявил о немедленном «возвращении 4 сел», расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана. Заявление последовало после заседания комиссий по делимитации границы, возглавляемой вице-премьерами двух стран - Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. «Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению», - cказано в заявлении.

19 марта Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области заявил, что ради избежания войны необходимы демаркация границы и компромисс, который он видит в передаче сел Азербайджану.