Суббота, 23 Марта 2024 12:20

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство следственных органов Армении об аресте ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна. Об этом 223 марта сообщил журналистам его адвокат Арсен Бабаян.

"Вазгена Сагателяна перевозят в уголовно- исполнительное учреждение <Армавир>. Получим судебный акт - подготовим соответствующую жалобу", - указал адвокат.

Напомним, Следственный комитет Армении представил подробности задержания Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна. В ходе 83-го выпуска программы "Имнемними", 20 марта ее ведущие, касаясь имевших место в парламенте в тот же день событий и выступлений премьер­министра Армении, озвучили оскорбления и нецензурные выражения в адрес членов правительства и власти. По данному факту в СК Армении инициировано уголовное производство по пунктам 1, 3 части 2 статьи 297 УК Армении. На основе фактов, приобретенных в ходе предварительного следствия, прокурору, осуществляющему надзор, было представлено ходатайство о возбуждении уголовного преследования по пунктам 1,3 части 2 статьи 297 УК Армении в отношении ведущих Н.С. и В.С. Ходатайство удовлетворено. Вышеупомянутые лица задержаны.

Отметим, что накануне Нарек Самсонян решением суда арестован на два месяца.