Пятница, 22 Марта 2024 20:37

АрмИнфо. "Турция может быть гарантом безопасности Армении" равнозначно "Признать суверенитет Баку над Арцахом". Подобного мнения придерживается политолог Бениамин Матевосян.

Эксперт констатировал, что в армянских СМИ всё чаще появляются материалы, в которых "красной нитью" проходят идеи о том, что "Турция может быть гарантом безопасности Армении", что "Армении следует интегрироваться в экономические и транспортно - логистические проекты тюркского мира".

"Сказать, что данная тенденция является чем-то неожиданным будет ложью. Многократно говорилось о том, что "оператором" НАТО и Запада в целом в регионе является Турция, и интеграция в "цивилизованную семью Запада" для Армении означает интеграция в тюркский мир.

По большому счёту именно этот вариант интеграции Армении (да и всего Закавказья в целом) в тюркский мир предлагает специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, когда говорит о том, что Турция может быть полезна в вопросе установления регионального мира как ведущая страна в регионе", - добавил эксперт.

При этом Матевосян уверен, что по своим последствиям закрепление за Турцией статуса "гаранта безопасности Армении" (которое может произойти только с выводом из РА всего российского военного присутствия) равно признанию суверенитета Баку над Арцахом (6 октября 2022 года, Прага).

Политолог считает, что между двумя этими явлениями стоит поставить знак равенства, так как стратегические планы Турции в отношении РА не отличаются от стратегических целей Баку в отношении Арцаха.

"Причём даже последовательность шагов может быть такой, какой она была в случае с признанием Арцаха частью Азербайджана.

Во-первых, под "гарантии западных партнёров" о том, что они не допустят посягательств на территориальную целостность РА со стороны Турции в случае если Армения закрепить за собой статус вне блоковой страны, правительство Пашиняна может пойти на данный самоубийственный для страны шаг.

Во-вторых, так как сдачу "анклавов" никто не отменял, и Пашинян в Тавуше сделал анонс только первой серии данного политического сериала, то к моменту обретения Арменией статуса вне блоковой страны Баку и Анкара уже получат контроль над жизненноважными коммуникациями Армении (межгосударственные дороги на Грузию и Иран, газопроводы иранский и грузинский). А это в условиях отсутствия российского контингента сделает возможным повторение с РА трюка с блокадой.

В-третьих, что было потом все увидели, и завершилось всё войной сентября 2023 года...", - напомнил политолог.

"Турция в статусе гаранта безопасности РА" по своей разрушительности = "признанию суверенитета Баку над Арцахом, в надежде на то, что Э. Макрон и Ш. Мишель заставят И. Алиева гарантировать соблюдение прав и обеспечение безопасности армян Арцаха".

Жирайр Липаритят и русскоговорящие польские эксперты, конечно, иного мнения по этому вопросу, но мнение этих людей не должно никого в Армении интересовать, а тем более влиять на политику Армении", - резюмировал Матевосян.