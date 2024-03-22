Пятница, 22 Марта 2024 14:54

АрмИнфо.Заслуженный артист РФ, легенда шансона Михаил Шуфутинский выступит в Армении.

Концерт артиста состоится 28 марта, в 19:00, в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, в ходе которого он исполнит излюбленные публикой хиты, написанные в разные периоды творчества.

Концерт, который приурочен 75-летию Шуфутинского, пройдет в сопровождении легендарного шоу-балета.

В своем видеообращении к армянскому зрителю артист отметил: <Дорогие мои армяне, я очень рад, что у меня есть возможность с вами поговорить, потому что я так давно у вас не был, так много лет не пел для вас лично, что теперь хочу эту ошибку исправить и восполнить все. Я приеду к вам 28 марта и спою все ваши самые любимые песни, все мои любимые песни. Это будет замечательный юбилейный концерт. Очень хочу, чтобы вы пришли 28 марта, жду вас с нетерпеньем, ваш Михаил Шуфутинский с любовью>.