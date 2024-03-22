Пятница, 22 Марта 2024 14:53

АрмИнфо. Искусство Сергея Параджанова ввиду своей многогранности, исключительности и поэтичности всегда вдохновляло и продолжает вдохновлять не одно поколение искусствоведов. По мотивам его фильмов или же просто его личности посвящают театральные, танцевальные постановки, организовывают экспозиции изобразительного искусства, снимаются клипы, проводят модные показы и т.д. Список неисчисляемый, поэтому сложно оценить сегодня след и влияние творчества Параджанова на современное искусство.

Личности Параджанова, как и его творчеству, претят рамки, какие-либо ограничения. Следовательно, главная задача искусствоведов, соприкасаясь с творчеством Маэстро - не исказить, не ограничить его, а напротив, своим видением расширить сознание обывателя, позволить воображать и мыслить - иными словами выйти из-за привычных рамок.

Насколько успешно это удается - может судить только зритель, которому выпала возможность воочию увидеть той или иной художественный замысел. Исходя из реакции ереванского зрителя театральное представление <Цвет гранта> по мотивам одноименного фильма Сергея Параджанова в постановке известного французского хореографа Мурада Мерзуки справилось с поставленной задачей.

Совсем недавно в армянской столице, на сцене Академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна состоялась премьера танцевального представления Мурада Мерзуки <Цвет граната>. Автором концепции стала директор французского театрального союза Sate-Atre Сате Хачарян.

В постановке были задействованы 7 танцоров, из коих 2 - воспитанники Национального центра народной музыки и танца Армении. Это особенно ощущалось, когда мелодия представления сменялась народными мотивами и совершенно иное воодушевление можно было наблюдать на лицах армянских танцоров. Но благодаря мастерству французских танцовщиков и видению французского хореографа красота армянского искусства и ее величие становилось очевидным и неоспоримым. И в некоторой степени вынуждающим вторично влюбляться, а кому-то и вовсе впервые в свою культуру, ощущать принадлежность к армянскому культурному коду. Коснувшись фольклорного искусства Армении, Мерзуки не сделал его тривиальным, привычным для глаз и ушей, а напротив, показал его исключительность, что мало кому сегодня удается.

Хореограф, как и обещал, не отошел от визуального видения Параджанова, сохранив в представлении костюмы и все символы, используемые режиссером в фильме - ковры, книги, гранаты, ангелы, рамку, лестницу, но не ограничивал себя в творческом замысле.

В частности, эпизод с книгами был удивителен тем, что, каждый танцор, соприкасаясь с книгой, становился свободным, танцевал свой танец, отражал свой мир, при этом не нарушая общую композицию представления.

Так же как и соприкасаясь с книгой, читатель обретает свою свободу, расширяя рамки привычного мира.

Но в рамку, вынесенную на сцену танцорами-ангелами (как и в фильме <Цвет граната>), попадали лишь фрагменты представления, не охватывая всего масштаба сцены, что рифмовалось с самой сутью искусства Параджанова, не вмещающегося в любые оправы. Практически до конца представления данный реквизит стоял в стороне, игнорируемый софитами, напоминая собой забытую тень оков и цензуры, которыми пытались <обрамить> творчество Параджанова. Но которые, вследствие, оказались бессильными против масштаба его личности, в чем мы убеждаемся с каждым годом, наблюдая все новые и новые произведения искусства, вдохновленные параджановской мыслью. Возможно, именно в этом и был замысел хореографа, созданное представление которого еще долго будет помнить ереванский зритель.

Напомним, что дебют танцевального представления <Цвет граната> состоялся 18 и 19 января 2024 года на театральных сценах двух французских театров <Тобогган> (г. Десин) и <Гаскон> (г.Мон-де Марсана). А после ереванской премьеры <Цвет граната> увидели в Грузии.

Для реализации проекта поддержку оказали Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Французский университет Армении и Посольство Франции в РА, мэрия Еревана и Лионский Метрополь.

Отметим, что Мурад Мерзуки родился в Лионе в 1973 году. В семь лет начал заниматься восточными единоборствами и цирковым искусством. В возрасте 15 лет узнал о направлении <хип-хоп> и открыл для себя танец.

Мерзуки сразу решил, что будет развивать этот уличный танец и одновременно заниматься другими хореографическими направлениями с такими мастерами танцевального искусства, как Мариз Делент, Жан-Франсуа Дюрур и Жозеф Надж.

Полученный опыт помог осуществиться его мечте руководить художественными проектами, объединяя хип-хоп с другими стилями. В 1989 году совместно с Кадером Ату, Эриком Мезино и Шауки Саидом он создал свою первую компанию Accrorap.

В июне 2009 года Мурад Мерзуки был назначен руководителем хореографического центра Centre de Creteil et du Val de Marne. Здесь он продолжает воплощать свои замыслы, оставаясь верным идее открытости миру. За столько лет работы хореограф создал свыше 22 постановок, а его компания в среднем дает 150 выступлений в год по всему миру.