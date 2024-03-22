Пятница, 22 Марта 2024 11:34

АрмИнфо. Изучение письменного наследия народов Армении и Ирана позволяет лучше узнать самих себя. Об этом в ходе встречи с директором Центра изучения письменного наследия Исламской Республики Иран Акбаром Ирани заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Как передает пресс-служба МОНКС, в ходе встречи министр подчеркнула важность стартовавшей в Матенадаране армяно-иранской конференции <Поэзия образов>, отметив, что цель ее проведения - сделать более заметной армяно-иранскую средневековую литературу и искусство.

"Изучение письменного наследия позволяет, прежде всего, лучше узнать самих себя, наши многовековые связи. это богатство, которое есть у нас обоих", - сказала Жанна Андреасян.

На встрече были обсуждены договоренности, достигнутые в рамках недавнего рабочего визита делегации Матенадарана в Иран. Была особо подчеркнута необходимость в организации профессиональных курсов в области образовательных программ и реставрации.

Присутствующий на встрече директор Матенадарана Араик Хзмалян указал на необходимость развития сотрудничества, равноценное армяно-иранскому историческому наследию. Он сообщил, что в рамках своего визита в ИРИ состоялись встречи с руководителями духовных и рукописных центров Спахана, Гома и Тегерана, музеев и представителями армянской общины. Достигнуты соглашения о сотрудничестве по реставрации рукописей, проведению совместных исследований, обмену цифровыми копиями, организации научных мероприятий и публикации материалов.

Акбар Ирани, в свою очередь, предложил армянской стороне рассмотреть возможность сотрудничества в направлении пополнения и пересмотра списка программ, связанных с арабским и персидским наследиями, издания в Тегеране 5 армянских рукописей, а также армяно-иранского словаря на 4-х языках.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы, связанные с преподаванием персидского языка в государственных школах Армении. Жанна Андреасян подчеркнула важность преподавания региональных языков, что зафиксировано в программе деятельности правительства РА на 2021-2026 годы.