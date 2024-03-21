Четверг, 21 Марта 2024 18:55

АрмИнфо. Южный Кавказ представляет собой плавильный котел культур, религий и этнических групп. На протяжении веков эти различные группы иногда мирно сосуществовали, а иногда переживали беспорядки и кровопролитие. Об этом в Палате общин парламента Великобритании во время обсуждений: "Международная поддержка беженцев Нагорного Карабаха" заявила депутат от Шотландской национальной партии Кэрол Монахэн.

"Когда в конце 1980-х годов Советский Союз начал распадаться, регион Нагорный Карабах, армянский анклав на территории Азербайджана, официально проголосовал за то, чтобы стать частью Армении. Азербайджан стремился подавить сепаратистское движение, а Армения его поддержала. Это привело к столкновениям и, в конечном итоге, к полномасштабной войне", - напомнила она.

При этом она констатировала, что "последние военные действия между армянами и азербайджанцами говорят о том, что риск конфликта есть всегда. Монахэн также указала на риск новой эскалации между сторонами, несмотря на достижение прекращения огня".

"Напряженность остается высокой, и если мир и существует, то, конечно, хрупкий. Только в прошлом году некоторые из нас собрались в Вестминстер-холле, чтобы выразить обеспокоенность по поводу блокады Лачинского коридора, основного маршрута поставок из Армении в Нагорный Карабах. Тогда указывалась возможность голода и гуманитарной катастрофы. Предполагаемые российские миротворцы в лучшем случае были наблюдателями, а в худшем - активно поддерживали продолжающееся преследование местного армянского населения", - добавила депутат.

При этом она указала на то, что совершился самый худший сценарий из всех возможных. "К сожалению, результат, которого мы больше всего опасались, реализовался в сентябре прошлого года, когда после девятимесячной блокады азербайджанские военные изгнали армянское население. Это насильственное перемещение людей произошло, когда взоры мира были обращены в другое место. Поскольку Армения - небольшая страна с населением в 3 миллиона человек, прибытие более 100 000 беженцев из Нагорного Карабаха, а также еще 40 000 беженцев от войны в 2020 году оказало на нее значительное влияние", - отметила Монахэн.

Она также проинформировала, что в составе делегации Межпарламентского союза, посетила Армению в прошлом месяце. "Мы встретились с группой беженцев из Нагорного Карабаха, которые в ужасающих подробностях описали события блокады и их изгнание. Они описали насильственное окончание блокады, когда людей выгнали из домов. Мы услышали, что обстрел начался в 12.30, когда дети были в школе. Они описали хаос людей, пытающихся найти своих близких, и людей, покидающих свои дома. 40- километровый путь в Армению занял три дня из-за продолжающихся бомбардировок азербайджанских сил и обструкционной бюрократии со стороны азербайджанцев на границе. Из-за нехватки воды в пути многие, особенно пожилые люди умерли", - сообщила парламентарий.

Депутат также обвинила Россию в бездействии в этой ситуации. "Невмешательство российских миротворцев создает опасный прецедент, согласно которому международное гуманитарное право может быть нарушено без каких-либо последствий, и открывает риск будущих вторжений Азербайджана в Армению, например, с целью обеспечить себе путь в свой эксклав Нахиджеван", - сказала она, добавив, что для многих эта этническая чистка народа является отголоском геноцида армян 1915-1923 годов.

"Примечательно, что, хотя 34 страны, включая США, Канаду и Францию, признали исторический геноцид, Великобритания этого не сделала. Отрицая официальное признание исторического злодеяния, правительство Великобритании продолжает делегитимизировать коллективную боль, которую переживает армянская община", - добавила Монахэн.

Говоря о текущей ситуации в регионе, она усомнилась в том, что в текущих реалиях прогресс на пути к миру будет устойчивым. "Безусловно, любое достигнутое соглашение следует приветствовать. Любые шаги вперед следует приветствовать. Но, нужно отметить, что люди, с которыми мы говорили в приграничных городах Армении, которые видят вторжение азербайджанцев - которые видят, как войска переходят границу, - это те, кто говорит нам, что они не доверяют соглашению. Это потому, что они не видят, как это разыгрывается перед ними в реальном времени.

Учитывая события последних шести месяцев, я с беспокойством прочитал, что в ноябре 2023 года чиновники министерства иностранных дел призывали лидеров британского бизнеса извлечь выгоду из прибыльных коммерческих возможностей в Нагорном Карабахе для поддержки программы

восстановления президента Алиева. Это просто отказ правительства Великобритании от моральных и этических обязанностей. Это также лицемерно. Как может правительство Великобритании осудить "неприемлемое применение силы" Азербайджаном в Нагорном Карабахе в сентябре, а затем, шесть недель спустя, поощрять британское коммерческое участие в регионе? Может ли министр прояснить причины, побуждающие британский бизнес использовать трагическую ситуацию?"

Несмотря на ограниченное внимание международных СМИ, ситуация в Армении остается критической. Срочная помощь необходима беженцам и тем, кто их поддерживает. Когда мы спросили беженцев об их надежде на будущее, они ответили, что просто хотят вернуться домой. Международный Суд издал постановление, требующее от Азербайджана "обеспечить, чтобы лица, уехавшие: и желающие вернуться в Нагорный Карабах, могли сделать это безопасным, беспрепятственным и быстрым образом: без применения силы или запугивания".

Хотя правительство Азербайджана заявляет, что возвращение безопасно, беженцам было ясно, что это невозможно. Их морили голодом, их бомбили и убивали, поэтому их надежда на возвращение не может быть реализована, особенно в настоящее время. Мой последний вопрос министру таков: какие заявления он сделал правительству Азербайджана по поводу обращения с беженцами и их безопасного возвращения домой в Нагорный Карабах", - вопрошала парламентарий.