Четверг, 21 Марта 2024 16:58

АрмИнфо. В настоящее время ни одна внешнеполитическая сила более не заинтересована в дальнейших экспансионистских и милитаристских шагах Азербайджана. Такого мнения придерживается экс-министр юстиции Армении, доктор юридических наук Геворг Даниелян.

<Думаю, что судьба, постигшая Армению, является неизбежным следствием как ее собственной политики, так и объективных геополитических развитий. К сожалению, их совпадение было крайне неуместным, но предсказуемым>, - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Эксперт отмечает, что после 2014 года, когда Крым перешел к России и назрел российско- украинский конфликт, значение Турции в политической жизни РФ резко возросло и стало практически незаменимым. Турция смогла одновременно взять на себя роль ключевого члена НАТО и беспрецедентного экономического и военного союзника России.

<Без Турции Азербайджан на практике ничего не смог бы добиться, поэтому был выбран удобный момент, чему разумно можно было воспрепятствовать лишь разумной политикой Армении, в результате чего Азербайджан получил несравнимо больше и еще продолжает иметь ожидания.

В настоящее время ни одна внешнеполитическая сила более не заинтересована в дальнейших экспансионистских и милитаристских шагах Азербайджана, в частности, интересы Запада заключаются в бесперебойных поставках газа, нефти и эксплуатации месторождений золота, чего он уже добился.

Дальнейшие территориальные изменения, за исключением Мегринского коридора, не затрагивают и интересов России. Президент этой страны даже заявляет, что необходимо руководствоваться картой 1926 года, хранящейся в российском Генштабе, согласно которой у Армении 31 000 кв. км и нет ни одного анклава, за исключением Арцвашена.

В любом случае, в настоящее время сдача 4 сел не только де-юре, но и де-факто приведет к территориальным изменениям, что возможно только путем референдума:>, - резюмировал Геворг Даниелян.