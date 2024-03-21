Четверг, 21 Марта 2024 16:55

АрмИнфо. Экс-мэру Еревана Альберту Базеяну решением суда изменена мера пресечения с ареста на домашний арест. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат бывшего столичного градоначальника Георгий Меликян.

"Мы однозначно не согласны с решением суда, поскольку отсутствие обоснованных подозрений получило более чем убедительное обоснование. Результаты очного допроса подтвердили, что сведения, представленные единственным свидетелем, были легкомысленно восприняты, как преступление", - отметил адвокат.

Он добавил, что, по сути, этот единственный свидетель легкомысленно отнесся ко всей структуре СНБ., печальным следствием чему стало нахождение Базеяна под незаконным арестом в течение полугода.

"Оправдание неизбежно", - написал адвокат.

Ранее СНБ Армении сообщила, что 23 сентября Базеян и еще семеро членов военно- патриотической организации "Крестоносцы" задержаны по делу о попытке захвата власти. Базеян помещен под стражу 26 сентября по обвинению в попытке государственного переворота. Сам бывший зампред Союза добровольцев "Еркрапа" вину не признает, считает себя политзаключенным.