Четверг, 21 Марта 2024 12:32

АрмИнфо. Егиазар Варданян будет назначен председателем Комитета градостроительства РА. Решение одобрено 21 марта на заседании правительства.

Егиазар Варданян - ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении. На этой должности он находится с 2020 года.

Напомним, что экс-глава Комитета градостроительства при правительстве республики Армен Гуларян и губернатор Лорийской области Арам Хачатрян были уволены решением кабмина 4 января. Согласно СМИ, решение было принято премьером после посещения Лорийской области 3 января с целью ознакомления с ходом реализуемых в общинах проектов, финансируемых правительством. Пашинян, знакомясь с состоянием построенных в школах Лорийской области спортзалов, остался крайне недоволен качеством построенных помещений. 5 января после визита в Армавирскую область должности решился также губернатор региона Эдвард Ованнисян.

11 января Служба государственного контроля РА сообщила, что по поручению премьер- министра Никола Пашиняна начала проверки в Комитете градостроительства РА. Отмечалось, что изучения проводятся в целях контроля за законностью и эффективностью использования государственных средств, выделенных на проектирование, авторский и технический контроль строительных работ ряда государственных образовательных, спортивных и культурных учреждений, построенных за счет средств государственного бюджета.