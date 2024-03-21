Четверг, 21 Марта 2024 12:13

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении по случаю Новруза.

Как сообщает пресс-служба премьера, в послании, в частности, говорится: <Дорогие представители курдской общины Армении, сердечно поздравляю вас по случаю Нового года - Новруза.

Пусть этот прекрасный весенний праздник принесет счастье всей нашей курдской общине.

Мы гордимся успехами курдских гражданам нашей страны. Мы также фиксируем проблемы, которые существуют как у вас, так и у многих жителей нашей страны. Будьте уверены, что наше государство внимательно относится к ним и заинтересовано в развитии всех национальных общин, проживающих в Армении.

Еще раз поздравляя вас с праздником Новруза, желаю вам мирного неба над головой, здоровья и успехов>.