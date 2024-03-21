Четверг, 21 Марта 2024 12:11

АрмИнфо. Бывший лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян, выступающий в настоящее время за США, стал обладателем Кубка Америки.

В финале турнира соперником Ароняна был другой представитель США Уэсли Ко, которого армянский гроссмейстер обыграл со счетом 2,5:1,5.

"Очень рад выиграть Кубок США. Я очень устал, но я счастлив. Спасибо всем за поддержку", - написал Аронян на своей странице в Facebook.

Отметим, что шахматный турнир <Кубок Америки 2024> проходил с 12 по 21 марта в Сент-Луисе, в США. Общий призовой фонд турнира составляет $250 тыс.