Среда, 20 Марта 2024 17:58

АрмИнфо.Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемы. Об этом 20 марта выступая на международной политологической конференции, организованной ''Институтом Кавказа'' во время обсуждения на тему "Южный Кавказ: тенденции и перспективы в контексте украинской войны" заявил посол Великобритании в Армении Джон Галлахер, комментируя переговоры между Ереваном и Баку.

Дипломат отметил, что пока есть возможность построения мирного процесса - необходимо пользоваться этим, способствовать контактам между сторонами для достижения долгосрочного мира. "Необходимо содействовать диалогу между сторонами и достичь прочного урегулирования. Могут быть вопросы о том, какая площадка эффективнее, но это должны решать стороны. Было довольно активное участие со стороны Запада, в том числе со стороны США", - добавил посол. "Кажется, есть определенные доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации отношений неприемлемы. Но мирный процесс есть. Великобритания готова оказать содействие обеим сторонам, чтобы они в конструктивной форме нашли приемлемые для обеих сторон решения", - резюмировал британский дипломат.