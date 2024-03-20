Среда, 20 Марта 2024 17:44

АрмИнфо. Сегодняшняя ситуация требует серьезных системных изменений, полной трансформации власти, оппозиции и общества в целом. Об этом заявил первый министр иностранных дел независимой Армении Раффи Ованнисян в беседе с журналистами во время акции протеста выдворенных с родной земли арцахцев на площади Свободы в Ереване.

Политик подчеркнул, что армянскому народу необходимо объединиться не только во имя прав арцахцев, а должно придти осознание того, что каждое армянское село, город сегодня находится под угрозой. <Мы должны преодолеть внутри себя эту <маленькость> и создать всенародную, всегражданскую, надпартийную альтернативу уже в ближайшие дни. Иначе на этой площади мы будем обсуждать не только судьбу Арцаха, но и областей Армении>, - подчеркнул он.

Комментировать заявления премьер-министра о передаче Азербайджану сел в Тавушской области экс-глава МИД отказался, заметив, что последний этого не достоин. Он подчеркнул, что Никол Пашинян осуществляет политику, требования и переговорные подходы соседней или соседних стран, угрожая армянскому народу войной. Экс-министр констатировал, что если у власти останется Пашинян со своей командой в лучшем случае от Армении останется Ереванское государство.

Раффи Ованнисян подчеркнул, что политика односторонних уступок, которую ведет Пашинян, приведет к уничтожению государства, потери большей его части, войне и жертвам.

Заметив, что сегодня акция протеста проходит с требованием защиты прав арцахцев вернуться в свой дом, он призвал не позволить, чтобы подобную участь разделили жители Тавуша, Сюника, Вайоц Дзора и Гегаркуника.

При этом он подчеркнул, что смена власти - это лишь один маленький шаг большой стратегии. <Но без этого шага я не вижу нового дыхания, новых возможностей для Армении>, - заключил он.