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 Среда, 20 Марта 2024 16:46
Марианна Мкртчян

Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии

Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии и уже стартовавших в стране Дней Франкофонии- 2024.

В послании, в частности, говорится: "Вместе с семьей франкофонов Армения отмечает сегодня Международный день Франкофонии (МОФ), и традиционный двухмесячник Франкофонии в нашей стране, который начинается в этом году с совершенно нового и ответственного для нас обязательства в контексте важного решения о проведении 10-го международного спортивно-культурного мероприятия Игры Франкофонии 2027 года в Армении.

Единогласное решение о проведении этого престижного международного мероприятия в Армении свидетельствует о безоговорочной верности нашей страны ценностям, исповедуемым МОФ, и о полном доверии  к РА со стороны организации и ее государств- партнеров. Армения привержена организации Игр Франкофонии на высоком уровне, объединяя различных спортсменов и деятелей искусства франкоязычной семьи в одном месте под ценностями мира, демократии и прав человека.

Двухмесячник Франкофонии в этом году символичен еще и тем, что в 2024 году весь мир отмечает 100-летие всемирно известного шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Этот важный юбилей по совместному предложению Армении и Франции и при единодушной поддержке группы государств Франкофонии был включен в календарь юбилеев известных людей и важных событий ЮНЕСКО на 2024- 2025 годы.

Азнавур говорил: "Моя Родина - это также французский язык". Эти слова в полной мере отражают исключительный характер гуманистической, объединяющей и поощряющей культурное разнообразие Франкофонии. И в этом году Франкофония в Армении объединит под одной крышей ведущих деятелей культуры и образования нашей страны: десятки университетов, школ, театров, библиотек, культурных центров в течение двух месяцев будут говорить по-французски, жить в цветах Франкофонии и отмечать этот уникальный праздник разнообразия.

По традиции, при активном участии государственных ведомств Армении, органов местного самоуправления, аккредитованных в РА дипломатических миссий франкоязычных стран и франкоязычных неправительственных организаций, по всей стране пройдут около 800 культурно-просветительских мероприятий".

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