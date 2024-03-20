Среда, 20 Марта 2024 16:46

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии и уже стартовавших в стране Дней Франкофонии- 2024.

В послании, в частности, говорится: "Вместе с семьей франкофонов Армения отмечает сегодня Международный день Франкофонии (МОФ), и традиционный двухмесячник Франкофонии в нашей стране, который начинается в этом году с совершенно нового и ответственного для нас обязательства в контексте важного решения о проведении 10-го международного спортивно-культурного мероприятия Игры Франкофонии 2027 года в Армении.

Единогласное решение о проведении этого престижного международного мероприятия в Армении свидетельствует о безоговорочной верности нашей страны ценностям, исповедуемым МОФ, и о полном доверии к РА со стороны организации и ее государств- партнеров. Армения привержена организации Игр Франкофонии на высоком уровне, объединяя различных спортсменов и деятелей искусства франкоязычной семьи в одном месте под ценностями мира, демократии и прав человека.

Двухмесячник Франкофонии в этом году символичен еще и тем, что в 2024 году весь мир отмечает 100-летие всемирно известного шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Этот важный юбилей по совместному предложению Армении и Франции и при единодушной поддержке группы государств Франкофонии был включен в календарь юбилеев известных людей и важных событий ЮНЕСКО на 2024- 2025 годы.

Азнавур говорил: "Моя Родина - это также французский язык". Эти слова в полной мере отражают исключительный характер гуманистической, объединяющей и поощряющей культурное разнообразие Франкофонии. И в этом году Франкофония в Армении объединит под одной крышей ведущих деятелей культуры и образования нашей страны: десятки университетов, школ, театров, библиотек, культурных центров в течение двух месяцев будут говорить по-французски, жить в цветах Франкофонии и отмечать этот уникальный праздник разнообразия.

По традиции, при активном участии государственных ведомств Армении, органов местного самоуправления, аккредитованных в РА дипломатических миссий франкоязычных стран и франкоязычных неправительственных организаций, по всей стране пройдут около 800 культурно-просветительских мероприятий".