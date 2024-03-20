Среда, 20 Марта 2024 13:54

АрмИнфо. В историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160-летию хранителя и исследователя архитектурного наследия армянского народа , архитектора и археолога Тороса Тораманяна.

В числе экспонатов фотографии архитектурных памятников, научные работы, письма, чертежи, путевые заметки, сделанные в Ани (древняя столица Армении, расположенная около современной границы Армении с Турцией) и ряде регионов Армении в разные периоды деятельности, а также найденный в 1927 году усилиями Тораманяна скелет слона

возрастом около 750 000 лет в районе Казачьего поста на северо-западной окраине Гюмри.

Экспонаты взяты из личных архивов Тороса Тораманяна и Арама Вруйра (фотограф, переводчик, драматург, участвующий в экспедициях с Торамаяном ), которые хранятся в фондах ГНКО <Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников>, а останки слона были привезены для временной выставки из Геологического музея.

Отметим, что Торос Тораманян - выдающийся исследователь армянской архитектуры, который почти 30 лет своей жизни посвятил изучению архитектурных памятников своей родной страны и, своими выдающимися исследованиями, заложил основы научного изучения истории армянской архитектуры.

Торос Тораманян родился в 1864 году в Шапин Гараисар (Турция), в семье земледельца. В детстве потерял родителей. В 1884 году, при поддержке родственников, отправился в Константинополь, где только спустя четыре года поступил на архитектурный факультет школы Изобразительных искусств.

Свою научную деятельность Торос Тораманян начал в 1903 году, когда для изучения архитектуры родной страны вернулся из Парижа в Армению.

В 1904 году Т. Тораманян приступил к работе в храме Звартноц. В этот период времени в храме проводил раскопки вартапет Хачик Дадян. Приняв участие в раскопках Звартноца, Тораманян спас от исчезновения остатки знаменитого памятника и этим оказал неоценимую услугу науке.

Звартноц был возрожден из руин и вознесся благодаря квалифицированным и глубоким исследованиям Тораманяна. Его имя, действительно, можно вписать в ряд тех неизвестных нам талантливых и ярких архитекторов и мастеров, которые в VII веке создали этот высокохудожественный памятник архитектуры