Вторник, 19 Марта 2024 16:27

АрмИнфо. Присутствие европейских наблюдателей в Армении не должно восприниматься как фактор столкновения интересов геополитических центров. Об этом 19 марта с трибуны парламента заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

По его словам, подобное развитие событий очевидно. Совсем недавно после трагических последствий инцидента в Неркин Ханд секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян поспешил обвинить в этом Россию, заявив, что российские пограничники не допустили к месту события европейских наблюдателей. <Спустя день Служба национальной безопасности Армении выступила с опровержением данного заявления, отметив, что никаких препятствий не было>, - подчеркнул Манукян, добавив, что для армянской оппозиции важен мандат, который получили наблюдатели. Особенно важно, продолжил оппозиционер, смогут ли появиться в составе миссии ЕС представители третьих стран, например, Турции.

Депутат подчеркнул, что в тот самый момент, когда НС обсуждает представленное на ратификацию соглашение с ЕС о статусе европейских наблюдателей, премьер-министр РА Никол Пашинян в Тавуше угрожает местным жителям новой войной, если Ереван не передаст Баку четыре

села. Иначе говоря, миссия ЕС находится в Армении, а нам грозят новыми военными действиями>, - сказал Манукян.

В ответ заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян отметил, что договоренность по вопросу о присутствии в составе миссии наблюдателей из третьих стран достигается путем политического диалога, как это было в случае с представителем Канады. Кроме того, число сотрудников миссии также обговаривается, и это - обязательный пункт для сторон.

Отметим, что в НС РА идут обсуждения по проекту соглашения с ЕС, согласно которому представители гражданской наблюдательной миссии в РА получат статус, приравненный к дипломатическому.