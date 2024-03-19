Вторник, 19 Марта 2024 15:41

АрмИнфо. Цель визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Ереван - расширение антироссийского фронта в самой Армении. Подобного мнения придерживает депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан" (Армения) Агнесса Хамоян.

Депутат обратила внимание, что находящийся с региональным визитом в

Армении Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьером

РА Николом Пашиняном под его молчаливым взглядом дословно сделал

следующее заявление: "Мы приветствуем вашу солидарность с Украиной

и призываем всех партнеров сделать все, что в их силах, чтобы не дать Путину выиграть войну. Ситуация на поле боя остается критической, поэтому нашу поддержку необходимо увеличивать, а не уменьшать. Если Путин добьется успеха на Украине, существует реальный риск, что его агрессия на этом не остановится".

По словам Хамоян, когда оппозиция говорит, что Армению нельзя превращать в арену геополитического конфликта, она имеет в виду именно это.

"Цель визита Столтенберга - расширение антироссийского фронта в самой Армении. Но, какова же цена этого заявления и кто за это заплатит? Мои вопросы риторические, ответы более чем очевидны. В Баку, например, тот же генсек НАТО заявил: "Тесное сотрудничество азербайджанской армии и ВС Турции будет во многом способствовать углублению отношений с НАТО"", - напомнила Хамоян.

Отметим, что генсек НАТО сегодня находится в Ереване в рамках регионального турне. Ране он побывал в Азербайджане и Грузии. Посолы, озвученные во всех стран в рамках посещения, схожи - оказать поддержку Украине, поддержать антироссийскую коалицию.