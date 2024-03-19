Вторник, 19 Марта 2024 13:47

АрмИнфо. То, что происходит в Тавуше, не имеет никакого отношения к делимитации и демаркации государственной границы. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, это незаконный процесс, противоречащий международным правилам, с перспективой массовых нарушений наших прав и угрозы безопасности.

"Азербайджан не остановится на этом. По соседству с общинами Тавуша появятся азербайджанские вооруженные военные, что приведет к изоляции общин. Кроме того, различные участки межгосударственной дороги станут непригодными и опасными, а так называемые альтернативные дороги не восполнят образовавшуюся брешь. Особенно под угрозой окажется армяно-грузинское приграничное сообщение через Тавуш.

Стратегические объекты (газопроводы, водные ресурсы и т.д.) станут азербайджанской мишенью либо перейдут под контроль Азербайджана.

Будут новые депортации, люди будут лишены возможности свободно и безопасно передвигаться, зарабатывать семейный доход, а пастбища, луга и пахотные земли, сады станут непригодными, будет нарушено достоинство и душевное спокойствие людей", - отметил Татоян.

"Другими словами, продолжил он, произойдет то, что происходит в Сюнике, Вайоц Дзоре и Гегаркунике, с акцентом на вопросах стратегической безопасности. Не говоря уже об участившихся случаях взрыва азербайджанских мин или стрельбы вблизи населенных пунктов Армении".

"С ноября 2020 год я постоянно и всеми возможными способами говорил, что безопасность не может быть отделена от человека, что права человека должны быть поставлены в основу дипломатии Армении и дискуссий на всех международных площадках. Это помогло бы укрепить международную оборону Армении, в том числе за счет защиты государственных границ.

То, что происходит сейчас, является результатом, проводимой с грубейшими ошибками политики, которая только усилила и продолжает усиливать Азербайджан и ослаблять позиции Армении", - резюмировал Татоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан.