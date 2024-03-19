Вторник, 19 Марта 2024 13:43

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял в правительстве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает пресс-служба премьера, в ходе беседы тет-а-тет собеседники обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия Армения-НАТО. Состоялся обмен мнениями вокруг региональных процессов, обсуждений, связанных с мирным договором Армения- Азербайджан.

Встреча продолжилась в расширенном составе.