Вторник, 19 Марта 2024 12:17

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вчерашние заявления премьера Армении, сделанные на встрече с жителями Тавуша.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, то в конце недели может начаться война.

До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан