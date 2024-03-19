Вторник, 19 Марта 2024 12:14

АрмИнфо. На заседании Совета министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС, среди прочих вопросов, обсуждались и вопросы содействия ЕС Армении и урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

В конце заседания пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Петер Стано в Брюсселе сообщил "Арменпресс" о том, что министры иностранных дел на заседании подтвердили свою поддержку Армении. Он напомнил все элементы, объявленные по итогам заседания в ноябре, о содействии работе над новой повесткой отношений Армения-ЕС и дальнейшей нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Министры иностранных дел ЕС также обсудили ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке.