Понедельник, 18 Марта 2024 20:20

АрмИнфо.Появились официальные результаты голосования граждан России на территории Армении на прошедших 15-17 марта президентских выборах.

Так, согласно официальным результатам, в Армении в целом проголосовали 10 396 человек.

Свои голоса за действующего президента РФ Владимира Путина отдали 6192 (59,5%) за Владислава Даванкова - 3883 голоса (37,3%). У остальных двух кандидатов - менее 2%. При этом было испорчено 1056 бюллетеней (они не учитываются при подсчете голосов, согласно законодательству).

Наибольшее число голосов Даванков получил на участке в посольстве РФ в Ереване - 3474. Путин же в - Гюмри.

Как ранее писало АрмИнфо, голосование на очередных выборах президента России проходило при беспрецедентно высокой явке. К избирательному участку выстроилась очередь, по оценкам экспертов, превышавшая один километр. Многие сообщают, что многие граждане РФ приехали из Грузии в РА, чтобы принять участие в голосовании.

Добавим, что президент России, заручившийся поддержкой более 87% избирателей, принявших участие в голосовании, уже принимает поздравления от лидеров зарубежных государств.

Как сообщает Кремль, уже состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым

Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности.

В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и некоторые ключевые темы международной повестки дня