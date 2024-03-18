Понедельник, 18 Марта 2024 18:17

АрмИнфо. На встрече с жителями общины Воскепар Тавушской области Армении премьер Никол Пашинян заявил, что 4 села немедленно должны быть сданы Азербайджану, иначе будет война. <Азербайджан возьмет их силой, и мы не сможем сопротивляться>, - заявил Пашинян, согласно депутату оппозиционной фракции <Армения> Гарнику Даниеляну.

Парламентарий замечает, что на встрече с местными жителями не присутствовали представители СМИ, а у присутствующих отобрали телефоны и другие гаджеты. Сама встреча, по словам Даниеляна, прошла в жаркой атмосфере.

<Участники встречи поинтересовались, не перейдет ли Азербайджану межгосударственная дорога, если эти села будут сданы Баку, где в результате этого окажутся азербайджанцы и гарантирована ли республика от новой войны (после сдачи сел)?

Пашинян ответил, что не может дать подобных гарантий и только может надеяться, что войны не будет, и постарается обеспечить безопасность этих дорог. Он также сообщил, что Турция с Азербайджаном и другого пути нет, - мы должны уступить. Пашинян не назвал конкретных дат, но, по нашей информации, целью визита было ускорение действий>, - отметил депутат на своей странице в соцсети.

<Все наши опасения этим подтверждаются: этот лидер оккупационного режима вместе с Азербайджаном выступил против армянского народа и угрозами войны и обещаниями мира, шаг за шагом, добьется того, что однажды эта <демаркация> дойдет и до Еревана>, - заключил Гарник Даниелян.

Напомним, что сегодня Никол Пашинян посетил Тавушскую область Армении. В Воскепаре он провел встречу с жителями Киранца, Воскепара, Баганиса и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщается на странице партии <Гражданский договор> в Facebook. При этом в правящей партии воздержались от подробностей встречи премьера с тавушцами.

На пресс-конференции 12 марта премьер-министр РА, комментируя требование Баку о немедленном <освобождении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана, заявил, что названия деревень, на территории Республики Армения никогда не было сел с такими названиями, причем не только в советское время, но и после него. Вместе с тем, премьер не исключил, что делимитация может начаться с Тавушской области. Касаясь возможности обмена территориями, Пашинян сказал, что это может деформировать или привести к дополнительным рискам>. В этом контексте, по его мнению, чтобы избежать проблем в дальнейшем, правильнее построить новые коммуникации, чтобы они проходили по де-юре территории РА (территории, на которые претендует Азербайджан, находятся в Тавушской области. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен - Ред.).