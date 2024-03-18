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АрмИнфо.По приглашению Избирательного органа административного округа Лос-Анджелес штата Калифорния заместитель председателя ЦИК РА Нуне Ованнисян и секретарь ЦИК Армен Смбатян наблюдали за первичными выборами президента США с 1 по 4 марта.
Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, члены ЦИК Армении в ходе своей командировки посетили избирательные пункты и склады электронно-технического оборудования, используемого во время выборов.
Следует отметить, что для наблюдения за первичными выборами были приглашены представители избирательных органов стран, которые используют электронные технические средства во время выборов.
Отметим, что первичные выборы в Республиканской и Демократической партиях США завершатся летом текущего года. По мнению экспертов, за кресло президента страны, скорее всего, будут бороться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.
Очередные, 60-ые по счеты президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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|Алиев заверяет: Сегодня регион ближе к миру, чем когда-либо
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|Паруйр Ованнисян: В вопросе упрощения визового режима Армении с ЕС - регресс
|Оппозиции запрещено знакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном - депутат
|Столтенберг: НАТО в 2023 году стремился поддерживать более крепкие партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном
|Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз
|Aзербайджанцы уничтожили армянский хачкар 13-го века в селе Цар Шаумяновского района оккупированного Арцаха
|Затулин: Укрепление армяно-есовских отношений потребует пересмотра членства Армении в ЕАЭС
|Основные принципы урегулирования армяно- азербайджанских отношений остались неизменными - МИД
|Оппозиционер: правительство Армении провалило свою программу, в том числе, по линии ОДКБ
|Фидан заверяет: Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в регион мира и стабильности
|Глава МИД РА: мы не ведем переговоров о сдаче Азербайджану сел Тавушской области
|МИД РА: по вопросу взаимного признания территориальной целостности взаимопонимание между Ереваном и Баку сегодня большее, чем месяц назад
|Арам Аветис посвятил свою 4 книгу 44-дневной Арцахской войне
|В Марселе состоялось торжественное открытие памятника Согомону Тейлеряну
|"Никол предатель": Акция АРФД перед зданием консульства Армении в Лос-Анджелесе
|Эксперт: Конфликт между Ираном и Азербайджаном предопределен - проблема лишь в сроках и составе задействованных сил
|"Гражданский договор" выдвинет кандидатуру Цовинар Варданян на должность главы комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам НС
|Шедевр Вардгеса Суренянца "Саломея" возвращается в Национальную картинную галерею
|Туркменистан и Австрия нацелены на расширение границ двустороннего сотрудничества
|Мурад Мерзуки о представлении "Цвет граната": "Я был верен визуальному мышлению Параджанова, но при этом сохранил свою личную большую свободу"
|Постпред Армении: ООН и Совбезу еще предстоит признать серьезность совершенных Азербайджаном нарушений в отношении армян и задуматься о неспособности их предотвратить
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генерал: Армянскую сторону принуждают к быстрой делимитации армяноазербайджанской границы
|Мирзоян приветствовал резолюцию, принятую накануне Европарламентом
|Земля в Цахкадзоре площадью 20 тыс.кв.м., принадлежащая Самвелу Майрапетяну, возвращена государству
|Британский премьер: Надеемся, Армения и Азербайджан в ноябре этого года подпишут мирный договор
|Кобахидзе на этой неделе посетит Азербайджан
|Посол Индии: Развитие сотрудничества с Армении в оборонной сфере придало более прочную основу двусторонним отношениям
|Замглавы МИД России и Турции на встрече в Анкаре сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье
|Левон Степанян не исключил денонсации договора между Арменией и Россией о пребывании российских пограничников в стране
|МОНКС не издавал каких-либо приказов относительно удаления в школах Армении "Уголков боевой славы"
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