Понедельник, 18 Марта 2024 15:13

АрмИнфо.По приглашению Избирательного органа административного округа Лос-Анджелес штата Калифорния заместитель председателя ЦИК РА Нуне Ованнисян и секретарь ЦИК Армен Смбатян наблюдали за первичными выборами президента США с 1 по 4 марта.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, члены ЦИК Армении в ходе своей командировки посетили избирательные пункты и склады электронно-технического оборудования, используемого во время выборов.

Следует отметить, что для наблюдения за первичными выборами были приглашены представители избирательных органов стран, которые используют электронные технические средства во время выборов.

Отметим, что первичные выборы в Республиканской и Демократической партиях США завершатся летом текущего года. По мнению экспертов, за кресло президента страны, скорее всего, будут бороться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.

Очередные, 60-ые по счеты президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.