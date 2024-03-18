Понедельник, 18 Марта 2024 15:00

АрмИнфо.Проект "Перекресток мира" имеет важное значение с точки зрения использования потенциала Среднего (Срединного) коридора. Об этом 18 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.

"Мы намерены взаимодействовать с нашими партнерами дл того, чтобы Средний коридор, наконец, использовал весь свой потенциал", - сказал Нуртлеу, при этом особо подчеркнув важное географическое положение Армении в этом плане для Казахстана.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут - Средний коридор соединяет Европу и Азию. Маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Маршрут также развивает международный проект "Одного пояса и одного пути", который является возрождением великого шёлкового пути в современных реалиях. Сегодня, для более эффективного запуска этого маршрута, Азербайджан и Турция требуют у Армении экстерриториальный коридор через Сюникскую область страны.