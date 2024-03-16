Суббота, 16 Марта 2024 14:59

АрмИнфо.США привержены достижению прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в тексте поздравления президента США Джо Байдена азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

Как передают азербайджанские СМИ, ссылаясь на пресс-службу президента, Байден отметил, что такой мир будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений.

<В течение этого года желаю работать вместе с вами для продвижения региональных связей и расширения экономического развития>, - подчеркнул президент США.