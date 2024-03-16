Суббота, 16 Марта 2024 13:01

АрмИнфо. Углубление армяно-индийских отношений - один из приоритетов внешней политики, что закреплено в программе правительства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в ходе обсуждений в Парламенте, приуроченных развитию отношений между Арменией и Индией. Обсуждения проходили во главе с вице- спикером Парламента Армении, председателем Парламентской группы дружбы Армения-Индия Акопом Аршакяном.

Замглавы МИД отметил, что в последние годы отношения с Индией вступили в фазу интенсивного развития, в частности, он указал также на прогресс политического диалога между сторонами. При этом он придал важность развитию межпарламентского взаимодействия.

В свою очередь вице-спикер подчеркнул, что необходимо приложить все усилия в контексте развития отношений с Индией для достижения реальных результатов. Он выразил готовность оказать содействие в реализации программ, направленных на развитие двусторонних отношений.

Согласно сообщению пресс-службы Парламента, в ходе встречи участники обсудили возможности развития торгово-экономического сотрудничества, отметив в этой связи необходимость увеличения объемов взаимной торговли. В повестке были также вопросы, касающиеся реализации программ в культурной сфере, сотрудничества в сферах туризма, кинопроизводства, здравоохранения, миграции.

В обсуждении приняли участие члены Парламентской группы дружбы, представители соответствующих структур и ведомств исполнительной власти. Отметим, что по данным Министерства экономики, в 2023 году товарооборот между Арменией и Индией вырос на 7%, составив $380 млн.