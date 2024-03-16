Суббота, 16 Марта 2024 13:01

АрмИнфо. Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках. Об этом в интервью РИА Новости заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

<К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью - предупредить>, - сказала она.

По словам представителя МИД, Москва искренне желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет, выстраивала политику исходя из национальных интересов. Она объяснила, что национальные интересы - это не то, что <написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице>, а те, которые отражают культурную самобытность народа, сопряженные с интересами людей, живущими и воспитывающими своих детей в Армении.

Она также добавила, что на сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: <Москва множество раз приходила на помощь и защищала республику>.

<Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе>, - указала Захарова. Она отметила, что это и есть "проверка на прочность", которую прошла Москва в отношениях с Ереваном.