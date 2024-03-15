Пятница, 15 Марта 2024 16:11

АрмИнфо. Прогресс в отношениях с ЕС зарегистрирован по всем направлениям, за исключением вопроса упрощения визового режима. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции.

<Работы велись на всех уровнях. Но здесь не то, что прогресса нет, а уже зарегистрирован регресс>, - подчеркнул он.

Ованнисян заметил в этом ключе, что проблемы отчасти возникают там, где их совсем не ждешь. В частноти, в качестве примера замминистра рассказал, что с проблемами сталкиваются даже студенты, которые по программе Erasmus+ должны отправится в одну из стран ЕС, кроме этого, многочисленные жалобы поступают как от обычных граждан, так и от некоторых должностных лиц.

При этом он заметил, что работы идут по 2 направлениям - либерализация визового режима и восстановление соглашения об упрощении визового режима. <Мы пробуем активизировать работы, и надеемся, что до европейских выборов сумеем зарегистрировать прогресс>, - подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, что 17 декабря 2012 года между Арменией и ЕС было подписано Соглашение об упрощении визового режима, а 19 апреля 2013 года - Соглашение между Арменией и ЕС о реадмиссии людей, живущих без разрешения. Оба соглашения вступили в силу 1 января 2014 года.-