Пятница, 15 Марта 2024 16:10

АрмИнфо. Депутатам Национального Собрания РА от оппозиции отказано в получении информации относительно пунктов обсуждаемого с Азербайджаном проекта мирного договора. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

По его словам, 7 февраля премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что отныне депутатам НС от оппозиции не будет позволено знакомиться с пунктами договора. "23 февраля мы обратились в МИД для ознакомления с очередным пакетом предложений. Сегодня МИД прислал официальное письмо, в котором говорится: "Чтобы не срывать переговорный процесс, исключить косвенное негативное влияние на процесс и произвольные, неверные публичные интерпретации документа, считаем нецелесообразным в настоящее время предоставлять запрашиваемую информацию", - отметил оппозиционер.

Он добавил, что в письме нет каких-либо ссылок на тот или иной пункт действующего законодательства, который свидетельствовал бы о нарушениях со стороны оппозиции.

"Важно также отметить, что после ознакомления с каждой новой версией проекта договора наши публичные комментарии находились в центре внимания и высокопоставленных азербайджанских чиновников, которые на уровне правящей власти высказывали критику по поводу разрешения депутатам от армянской оппозиции знакомиться с условиями документа. Тем самым, письмо, полученное из МИД, подтверждает высказанное нами ранее обоснованное подозрение в том, что запрет оппозиционным депутатам знакомиться с переговорным процессом является еще одним требованием Азербайджана, которое выполняет Никол Пашинян. Мы имеем дело с очередным произвольным шагом по умышленному воспрепятствованию деятельности парламента, целью которого является срыв шагов по информированию общественности относительно наиболее важной для армянского народа повестки и введения общественности страны в заблуждение путем предоставления однобокой информации", - заключил оппозиционер