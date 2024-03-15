Пятница, 15 Марта 2024 16:09

АрмИнфо.Меняющаяся среда безопасности имела значительное влияние на партнеров НАТО на Южном Кавказе. Об этом говорится в отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за 2023 год, презентованный 14 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В отчете отмечается, что посредством специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина, Альянс продолжает активное взаимодействие с главами государств и министрами, дипломатами и гражданским обществом в Армении, Азербайджане и Грузии.

"НАТО выразил поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из этих трех партнеров. НАТО призвал Армению и Азербайджан конструктивно взаимодействовать в различных форматах и подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов. НАТО также стремился поддерживать более крепкие партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном через развитие индивидуальных партнерских программ", - говорится в отчете.

При этом подчеркивается, что взаимодействие НАТО с тремя странами Южного Кавказа поддерживается через Бюро связи НАТО в Тбилиси