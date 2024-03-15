Пятница, 15 Марта 2024 16:08

АрмИнфо.Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Впрочем, дальнейшее решение об интеграции той или иной страны зависит от единогласного одобрения со стороны стран Евросоюза",- отметил он.

"Страны имеют право стремиться к лучшему будущему для своего народа. Они свободны в своем решении, как обеспечить такое будущее. Что касается членства в ЕС, каждая европейская страна - ее народ и правительство - должны решить, хотят ли они подать заявку на вступление в ЕС", - сказал он "Известиям" в ответ на вопрос, открыты ли двери Евросоюза для Армении.

Стано напомнил, что как только та или иная страна подает заявку на вступление в Евросоюз, она рассматривается государствами-членами и затем они принимают соответствующее решение "на основе договоров ЕС и установленных критериев".

Отметим, что 13 марта Европарламент принял резолюцию с призывом поддержать стремление Еревана подать заявку на статус кандидата в члены ЕС. Руководство Армении приветствовало резолюцию Европарламента. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что она должна стать предметом общественных обсуждений, отметив, что у правительства есть "политическая воля" продолжать сотрудничество с Евросоюзом