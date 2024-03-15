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АрмИнфо.Азербайджанцы уничтожили армянский хачкар 13-го века в селе Цар Шаумяновского района оккупированного Арцаха. Об этом сообщил Научно-исследовательский центр по историко-культурному наследию при Минобразования Армении.
"Согласно кадрам в социальных сетях, азербайджанцы разрушили в селе мемориальный комплекс, посвященный памяти армянских военных, погибших в ходе Арцахской войны. Также в селе исчез хачкар 1224 года", - говорится в сообщении Центра.
Отметим, что Азербайджан после захвата Арцаха, занялся стиранием армянского следа на оккупированных армянских землях. Уничтожаются церкви, многовековые кладбища, объекты культурного наследия мирового значений, искажается идентичность тех объектов, которые не уничтожаются. Все это происходит на фоне бездействия, в том числе и международных специализированных организаций.
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|Aзербайджанцы уничтожили армянский хачкар 13-го века в селе Цар Шаумяновского района оккупированного Арцаха
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|Генерал: Армянскую сторону принуждают к быстрой делимитации армяноазербайджанской границы
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|Земля в Цахкадзоре площадью 20 тыс.кв.м., принадлежащая Самвелу Майрапетяну, возвращена государству
|Британский премьер: Надеемся, Армения и Азербайджан в ноябре этого года подпишут мирный договор
|Кобахидзе на этой неделе посетит Азербайджан
|Посол Индии: Развитие сотрудничества с Армении в оборонной сфере придало более прочную основу двусторонним отношениям
|Замглавы МИД России и Турции на встрече в Анкаре сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье
|Левон Степанян не исключил денонсации договора между Арменией и Россией о пребывании российских пограничников в стране
|МОНКС не издавал каких-либо приказов относительно удаления в школах Армении "Уголков боевой славы"
|Министр: укрупнение государственных вузов Армении является требованием закона
|Генерал: Вопрос вывода российских пограничников из "Звартноц" преднамеренно политизируется
|Министр: в результате применения новой системы уже выписано свыше 90 тысяч электронных рецептов
|Для выяснения причин смерти ребенка необходимо дождаться результатов судмедэкспертизы - министр
|СНБ РА: необходимо начать переговоры с Азербайджаном по вопросу пленных и пропавших без вести лиц
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|Заявление: Cвободно жить на своей тысячелетней родине является неотъемлемым правом народа Арцаха
|Андрей Сергеенко: Наша главная цель - возвращение на арцахскую землю
|Армянская Ассамблея Америки разочарована суммой финансовой помощи,которую администрация Байдена предлагает оказать Армении в 2025 году
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|Спикер НС: Армения намерена активно работать в направлении реализации положений резолюции ЕС
|Европарламент призывает Азербайджан освободить всех жителей Нагорного Карабаха и Армении, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах
|С 15 апреля в Армении стартуют новые трехмесячные сборы резервистов
|СК Армении сообщил о раскрытии дела, связанного с двумя случаями терроризма
|Европарламент одобрил резолюцию, которой предлагается рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС
|Армения намерена привести свое законодательство в соответствие с требования МУС - Минюст
|Инфоштаб Арцаха призвал армянские СМИ воздержаться от беспочвенных нападок на арцахские власти
|Захарова: Продолжение нынешнего курса Еревана может нанести непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям и создать риски для суверенитета Республики
|Депутаты Европарламента предлагают рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС
|РАУ и ЕАБР подвели итоги отбора кандидатов на получение стипендий
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