Пятница, 15 Марта 2024 16:06

АрмИнфо.Азербайджанцы уничтожили армянский хачкар 13-го века в селе Цар Шаумяновского района оккупированного Арцаха. Об этом сообщил Научно-исследовательский центр по историко-культурному наследию при Минобразования Армении.

"Согласно кадрам в социальных сетях, азербайджанцы разрушили в селе мемориальный комплекс, посвященный памяти армянских военных, погибших в ходе Арцахской войны. Также в селе исчез хачкар 1224 года", - говорится в сообщении Центра.

Отметим, что Азербайджан после захвата Арцаха, занялся стиранием армянского следа на оккупированных армянских землях. Уничтожаются церкви, многовековые кладбища, объекты культурного наследия мирового значений, искажается идентичность тех объектов, которые не уничтожаются. Все это происходит на фоне бездействия, в том числе и международных специализированных организаций.