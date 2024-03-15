Пятница, 15 Марта 2024 15:59

АрмИнфо.В Армении видят отход Азербайджана от ряда ранее достигнутых договоренностей. Об этом 15 марта при представлении отчета о выполнении в 2023 году программы правительства РА на 2021-2023гг. заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, изначально Ереван и Баку договорились о взаимном признании границ двух государств в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. "Для нас было крайне важно перенести эту договоренность "на землю". Иными словами, все то, что за пределами

этих границ - не наше. В этой позиции нет ничего тайного, а тем более, предательского", - сказал глава МИД РА, добавив в то же время, что данная позиция является видением Армении, которая была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре 2022 года в Праге, переподтвердив эту позицию на переговорах в Сочи и в Брюсселе. Однако, как с сожалением констатировал министр, в последнее время в Азербайджане наблюдается отход от ряда ранее достигнутых договоренностей. "Но должен заметить, что по положению на сегодняшний день взаимопонимание между сторонами по вопросу взаимного признания территориальной целостности государств куда более большее, чем месяц назад", - подчеркнул министр.