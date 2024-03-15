Пятница, 15 Марта 2024 15:54

АрмИнфо.В Марселе состоялось торжественное открытие памятника члену армянского национально-освободительного движения Согомону Тейлеряну. Видео с открытия памятника распространил пользователь Nor Seround.

Напомним, 103 года назад 15 марта 1921 года Согомон Тейлерян застрелил в Берлине бывшего министра внутренних дел Турции Талаата-пашу. Убийство Талаата-паши стало первым в ряду запланированного уничтожения виновных в Геноциде армян. Операция называлась "Немезис".

Согомон Тейлерян родился в деревне Неркин-Багари Эрзерумского вилайета, на востоке Османской империи, 2 апреля или 1897 года. В начале XX века его отец предпринял поездку в Сербию, имея намерение обжиться там, чтобы вывезти туда всю семью. Однако, когда в 1905 г. Тейлирян-старший вернулся за семьёй в Турцию, то был немедленно арестован и приговорён к 6-месячному заключению. А пока он сидел в тюрьме, семью переселили из Неркин-Багари в город Эрзинджан.

Начальное образование Согомон Тейлирян получил в Эрзинджанской протестантской школе 2-й ступени. Затем продолжил учёбу в константинопольском лицее <Гетронаган> и в немецком университете. С началом Первой мировой войны Согомон прерывает обучение и возвращается в Эрзинджан. Вступает в армянские добровольческие формирования.

Младотурецкая установка на геноцид армян была дана в шифрованной телеграмме Энвер- паши от 27 февраля 1915 г., конкретные же меры по "окончательной ликвидации" армян были прописаны в секретной директиве Талаат-паши и Энвер-паши от 15 апреля 1915 г.

Геноцид армянского населения начался в анатолийском городе Зейтун 24 апреля 1915 г. Вся семья Тейлиряна была уничтожена во время геноцида. Сам он стал свидетелем изнасилования двух сестер и убийства матери и брата. Тейлиряну удалось выжить, когда турецкие солдаты оставили его умирать на куче раненых и мертвых тел (сёстры после изнасилования тоже были убиты).

Тейлирян попал в Константинополь, откуда в 1920 году эмигрировал в США. Позднее Тейлирян по заданию партии "Дашнакцутюн", проводившей операцию мести организаторам геноцида под названием "Немезис", отправился в Берлин.

Здесь Согомону Тейлиряну удалось выследить Мехмеда Талаата-пашу, бывшего на первой позиции в списке целей операции "Немезис", и обнаружить дом, где тот скрывался. Утром 15 марта 1921 года у этого дома № 4 по улице Гарденберг-штрассе в берлинском районе Шарлоттенбург Тейлирян опознал и на глазах множества свидетелей застрелил из пистолета "Парабеллум Люгер Р08" бывшего великого визиря Талаата-пашу, скрывавшегося под именем Сей в Германии.

После убийства Тейлирян был арестован германскими властями. Суд над Тейлиряном и его оправдание стали сенсацией. Тейлиряна защищали три адвоката, среди которых доктор Курт Нимайер, профессор права Кёльнского университета. Объектом рассмотрения суда стало не только нападение Тейлиряна, но и предшествующие деяния самого Талаата как организатора зверских массовых убийств мирного населения. На суде были заслушаны многочисленные свидетели, рассказавшие подробности геноцида. Они потрясли общественность.

Тейлирян был признан находившимся в состоянии невменяемости в момент покушения и освобождён. Этот суд оказал большое воздействие на польского юриста Рафаэля Лемкина, позже предложившего термин "геноцид".

После суда Тейлирян около тридцати лет прожил в Сербии, несколько лет в Валево, затем в Белграде на улице Далматинской, 78. Женился на армянке Анаит Татикян, стал отцом сына и дочери. В 1950-х годах семья Тейлирянов эмигрировала в США. Умер Согомон Тейлирян в Сан-Франциско, похоронен во Фресно на армянском кладбище <Арарат>.

Мемуары Согомона Тейлиряна записал западно-армянский писатель и общественный деятель Ваан Минахорян. Впервые они были опубликованы в 1953 году в Каире издательством "Лусабер" под названием "Согомон Тейлирян: воспоминания, террор Талаата".