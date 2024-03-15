Пятница, 15 Марта 2024 15:53

АрмИнфо.Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" организовало акцию протеста перед зданием консульства Армении в Лос- Анджелесе.

Согласно видеоролику с места событий, молодые люди выражают недовольство той политической линией, которую сегодня проводит правительство Армении во главе с Николом Пашиняном: от намерений изменить Конституцию страны в угоду требований азербайджано-турецкого тандема до сдачи Арцаха и суверенных территорий Армении.

Молодые люди скандировали: "Никол предатель", "Арцах жив", "Арцах - это Армения", "позор Николу", "Армения без Никола", "Нация-армия-победа".

Участники акции прикрепили к воротам консульства флаг Республики Арцах и большой текст Декларации независимости Армении.