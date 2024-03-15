Пятница, 15 Марта 2024 15:52

АрмИнфо.Азербайджан создает те же проблемы для Ирана, что Украина для России. Подобного мнения придерживается политолог Степан Даниелян.

По словам эксперта, государственная политика Украины и Азербайджана основана на национализме, крайние проявления которого часто основаны на пропаганде ненависти.

В этом ключе он добавил, что если в Украине считают, что российская государственность зародилась на Украине - в Киеве, то в Азербайджане считают, что турки объединили Иран. В частности, после арабских нашествий в VII веке на руинах исторического Ирана, а до этого там правили тюркские племена, то есть они "представляют собой государствообразующий этнос в Иране".

"Россия и Иран - многонациональные империи, Азербайджан и Украина - территории национализма. Если Украина стала всероссийской, то Азербайджан стал антииранским.

Это конфликты империй (слово империя не выражает природу империй) и

националистических проектов, и они несовместимы по своей природе.

Конфликт между Ираном и Азербайджаном предопределен, проблема

заключается в сроках и составе задействованных сил", - подытожил он.

Добавим, что сегодня посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави сообщил, что президенты АР и ИРИ Ильхам Алиев и Ибрахим Раиси встретятся на границе Худаафара (оккупированная территория Арцаха) до праздника Новруз.

Он также проинформировал, что посольство Азербайджана в Тегеране готовится в ближайшее время возобновить свою деятельность и делегация уже прибыла в Тегеран для облегчения необходимых мер.