Четверг, 14 Марта 2024 18:56

АрмИнфо.После длительного перерыва в Национальную картинную галерею возвращается одно из сокровищ армянского и мирового изобразительного искусства - шедевр Вардгеса Суренянца <Саломея> (1907г.).

Эту работу Суренянца привезли в Ереван из Рима еще в 1929 году. В 2019 году с целью реставрации она была переведена в Отдел реставрации и консервации Нацгалереи.

Вскоре <Саломе> вновь будет представлена общественности в рамках проекта <История восстановленного экспоната>.

Согласно сообщению пресс-службы Национальной картинной галереи, <Саломея> Вардгеса Суренянца входит в число лучших работ изобразительного искусства, посвященных этому персонажу.

Отметим, что Вардгес Акопович Суренянц (1860-1921) - армянский живописец, график, театральный художник и теоретик искусства. В армянской живописи В. Суренянц практически становится основоположником исторического жанра. Художник Суренянц в своем творчестве выражает истинный армянский национальный образ. Многие из лучших произведений художника отражают разные эпизоды истории Армении, иллюстрируют сюжеты из древнеармянсой мифологии.

Родился в 1860 в Ахалцихе в семье священника - учителя истории религии. В 1868 году вместе с семьей переехал в Симферополь. В 1872 году его отца назначают просвитером Московской Армянской епархии и семья переезжает в Москву. В 1870-1875 гг. учился в гимназии Московского Лазаревского института, в 1875-1878 гг. в отделении архитектуры Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В 1879- ом едет навестить брата в Мюнхен и поступает там на архитектурный факультет Мюнхенской академии художеств, в 1880-1885 годах учится и оканчивает факультет живописи той же Академии у Фрица Каульбаха, возможно также у Отто Зейтца. С 1881 года путешествует по Италии: Рим, Флоренция, Милан, Венеция. В Венеции художник посетил армянский монашеский орден Мхитаристов на острове Св. Лазаря; изучил искусство армянской средневековой книжной живописи, создал портреты А. Багратуни, М. Чамчяна, Е. Товмачяна. В результате путешествия родилась его первая теоретическая статья об армянской архитектуре, опубликованная в журнале <Мегу Айастани> (<Пчела Армении>) в 1883 году.

В 1885-1887 гг. в составе экспедиции В. А. Жуковского Суренянц путешествует по Ирану, где им было написано много этюдов и композиций. В 1890-1891 гг. преподавал художество и общую историю искусства в Эчмиадзинской семинарии.

С 1892 года Суренянц участвовал в художественной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Был одним из организаторов 1-го собрания российских художников 1894 году вместе с К. Коровиным и др. иллюстрировал некоторые панно (<Дальный Восток>) зала собрания. В 1894 году картиной <Покинутая> участвовал в 22-й выставке Передвижников. В 1897- 1898-гг. путешествовал во Франции, Испании, создал множество этюдов. В 1901 году в Баку была организована его первая и единственная при жизни персональная выставка. В 1916 году совместно с Е. Тадевосяном, М. Сарьяном, Ф. Терлемезяном и др. в Тифлисе организовал Союз армянских художников. В 1917 году он переезжает в Ялту, где пишет эскизы армянских церквей. Умер 6 апреля 1921 года