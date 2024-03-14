Четверг, 14 Марта 2024 17:58

АрмИнфо.15 и 16 марта на сцене Академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится ереванская премьера танцевального представления <Цвет граната>, посвященная 100-летию великого режиссера, сценариста, художника и коллажиста Сергея Параджанова.

Автором проекта и драматической концепции, которая вдохновлена одноименным фильмом Параджанова, выступает Сате Хачатрян (Франция), хореограф представления - Мурад Мерзуки (Франция).

В ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции Мурад Мерзуки отметил, что работа над представлением была для него вызовом не только в плане творческой составляющей, но и в контексте диалога между народами и культурами Армении и Франции.

Хореограф заметил, что хотел посредством этой работы открыть для французского зрителя армянскую культуру, Сергея Параджанова, сформировать понимание в некотором смысле. Режиссера Мурад Мерзуки считает явлением и личностью вне времени, который дает возможность зрителю по-разному воспринимать его мир, по-разному понимать его. <Если не знать, что он родился 100 лет назад, можно подумать, что он вот совсем недавно снял свои фильмы>, - подчеркнул он.

Создавая представление, как отметил хореограф, он был верен визуальному мышлению, сценографическому видению Параджанова, но при этом сохранил свою личную большую свободу. <Я позволил себе быть свободным и показать фильм так, как я его понимаю>, - добавил он.

Мерзуки заметил также, что его роднит с Параджановым способ рассказа историй, где нет вступления, развития сюжета, кульминации и развязки, а идет общение со зрителем через образы, которые чередуются.

В свою очередь Сате Хачатрян добавила, что работа над представлением велась с 2021 года. <Я думаю, что наш проект является неким отражением свободы, смелости и диалога, что лучше всего представляет и Параджанова>, - заметила автор концепции.

Она заметила, что проект финансируется Арменией и Францией, а в представлении задействовано 7 танцоров, из коих 2 - из Армении. Хореограф, по словам Хачатрян, в своей работе сопоставил элементы, как народного армянского танца, так и современного, в том числе жанра

хип-хоп, в музыке также использованы, как народные мотивы, так и современная и электромузыка.

< И действительно, это представление - диалог народов и культур>, - подчеркнула она.

Напомним, что дебют танцевального представления <Цвет граната> состоялся 18 и 19 января 2024 года на театральных сценах двух французских театров <Тобоган> (г. Десин) и <Гаскон> (г.Мон-де Марсана).

Танцевальную постановку <Цвет граната> реализуют французский театральный союз Sate-Atre, организация <Пол Ан Сцен>, ГНКО <Национальный центр народной музыки и танца> и НКО>Арт- Имаж>. Проект поддерживают Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Французский университет Армении и Посольство Франции в РА, мэрия Еревана и Лионский Метрополь