Четверг, 14 Марта 2024 17:32

АрмИнфо.Армянскую сторону принуждают к быстрой делимитации армяно-азербайджанской границы. Подобное мнение на пресс- конференции в Ереване 14 марта выразил первый командующий пограничными войсками Армении, генерал-майор Левон Степанян, говоря о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

"Тут, во-первых, встает вопрос, почему мы должны сдавать какие-то территории? Сначала должны быть найдены правовые основы принадлежности этих сел. Возьмите, к примеру, карту 1926 года и посмотрите, есть ли там какие-то анклавы?", - вопрошал генерал.

В этом ключе он рассказал, как азербайджанцы в советские годы со своих приграничных территорий переходили на армянскую, и обосновывались, строили дома, поскольку никто тогда на такие вещи не обращал внимание.

Степанян также признался, что слышал последнее выступление премьера Армении в ходе пресс-конференции 12 марта по части 4 сел в Тавушской области, но так и не понял, что он хочет сказать.

"Эти села находятся с двух сторон вдоль трассы в Грузию. Я слушая премьера, так и не понял, сдаем ли мы села или нет. Но, слушая министров в парламенте, я понял, что собрались сдавать! Мол, будет обмен с Арцвашен. Но, никогда, Азербайджан не отдаст это село. А мы, отдавая эти села, теряем дороги стратегического значения", - подчеркнул генерал.

Он также задался вопросом, почему Армения не ведет переговоров по части захваченных стратегических высот Армении в Гегаркунике и Сюнике, а вместо этого, собирается еще и отдать территории в Тавуше, тем самым, еще и в этом направлении окружив Армению и загнав в тупик.

"Нет никаких правовых оснований для передачи этих сел. Да, если и жили там азербайджанцы, и что? Мы видели деарменизацию нашего Арцаха, Шаумяна. Пусть вернут нам наши исконные земли. Я уж не говорю про Баку, Нахиджеван, и другие места, где компактно проживали армяне. Я против этого. Нет никаких правовых оснований для передачи этих сел",

- резюмировал генерал.

Отметим, что власти Армении начали активно продвигать тезис о необходимости сдачи армянских сел в Тавушской области Азербайджану, заверяя, что они не принадлежат РА. При этом нет никаких заявлений по части того, выведет ли Азербайджан свои войска с оккупированных в 2021-2023 годах территорий Армении. Любопытно, что армянский премьер преподносит информацию о сдаче территорий Армении под соусом того, что якобы эти территорий не принадлежат РА. Хотя, эти села изначально были в составе Армении при вступлении в СССР и их демографический облик был изменен в годы нахождения в составе Союза. Что, ни коем образом, не может узаконить факт передачи этих территорий, поскольку в Советское время границы имели административный характер и менялись исходя из той или иной конъюнктуры. Эксперты предостерегают, что передача этих сел будет иметь для Армении серьезные последствия, поскольку отрежет страны от дороги в Грузию.