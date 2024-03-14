Четверг, 14 Марта 2024 16:59

АрмИнфо. Сегодня сформировалась историческая возможность положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума, начавшего работу 14 марта.

"В настоящее время есть историческая возможность положить конец конфликту с Арменией. Надеемся, что мирное соглашение будет подписано в ноябре этого года", - говорится в послании, зачитанном послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом.

Глава британского правительства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Великобританией продолжают развиваться. Британия будет рядом с Азербайджаном на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), говорится в письме, передает Report.