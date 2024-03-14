Четверг, 14 Марта 2024 14:53

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА не издавало каких-либо приказов, рекомендаций или указаний относительно удаления в школах Армении "Уголков боевой славы". Об этом 14 марта журналистам заявил глава ведомства Жанна Андреасян.

Отметим, что уже несколько дней в социальных сетях распространяются сообщения о том, что в армянских школах и воинских частях удаляют "Уголки боевой славы", в которых собрана информация и фотографии национальных героев и участников карабахских войн.

В этой связи, министр призвала родителей детей сообщать в ведомство о подобных случаях, по которым будет соответствующая реакция.

Отметим, что накануне общественная организация <Зов сыновей> распространила сообщение, согласно которому родителей погибших солдат не пускают в школы для проверки подлинности поднятой проблемы, поскольку в них якобы проводятся ремонтные работы.

Андреасян в этой связи заметила, что не может комментировать неопределенные сообщения. <Могу только вновь повторить свой призыв: при наличии каждого из подобных случаев прошу сообщать нам об этом>, - сказала глава МОНКС.