Четверг, 14 Марта 2024 14:41

АрмИнфо. Для определения причин смерти 9- летнего мальчика необходимо дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом 14 марта журналистам заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что ранее поступило сообщение о том, что в ереванском медицинском центре "Сурб Аствацамайр" скончался 9-летний мальчик, болевший ветрянкой. У мальчика начались боли в области брюшной полости и родители обратились в больницу Арарата, где ему оказали амбулаторную помощь, дали обезболивающее, а после отправили домой. После продолжительных жалоб мальчика отвезли в Ереван. Однако сердце ребенка остановилось в машине скорой помощи. Бригада доставила его в ближайший медцентр - "Сурб Аствацамайр", жизнь мальчика спасти не удалось. Для установления причин смерти назначена судмедэкспертиза.

По словам министра, согласно предварительной версии причин смерти мальчика стала не краснуха, а ветрянка. Однако полная картина произошедшего станет понятна после проведения судмедэкспертизы, на проведение которой требуется определенный период времени. "Министерство здравоохранения по данному вопросу не торопится выступать с заявлением, поскольку есть необходимость в получении достоверных данных", - сказала глава ведомства.