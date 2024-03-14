Четверг, 14 Марта 2024 14:00

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян считает, что вчерашняя резолюция Европарламента, предлагающая рассмотреть вопрос предоставления РА статуса кандидата в члены ЕС, должна стать предметом широких общественных обсуждений в Армении.

Премьер указал, что накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию <О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией>. <За> проголосовало 504 евродепутата, <против> - 4, воздержались - 32.

Этой резолюцией, как считает Пашинян, Европарламент констатирует достижения РА в сферах демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией, что чрезвычайно важно для международного восприятия Армении. В резолюции отмечено, что если Армении пожелает подать заявку, чтобы стать кандидатом на членство в ЕС, то европейские институты должны оказать поддержку, заметил он.

<Приветствуя эту резолюцию, считаю, что она должна стать предметом общественного дискурса в Армении. Это еще один повод обсудить видение будущего Армении и, надеюсь, что политические силы, общественные организации, разные слои общества выразят мнения относительно озвученного послания из Европарламента, потому что такие послания нуждаются в более широкой реакции, чем со стороны правительства или парламентского большинства.

Должен выразить желание правительства продолжить работы над дальнейшим углублением и развитием отношений с ЕС>, - сказал глава кабмина РА.

Отметим, что в тексте резолюции ЕС приветствует решение Армении приостановить свое участие в ОДКБ <после неспособности организации помочь РА в борьбе с военной агрессией и искать более надежную архитектуру безопасности>.

В документе отмечается, что Армения решительно подчеркнула свое желание укрепить и сделать приоритетными отношения с ЕС, в связи с чем ЕС должен позитивно отреагировать и помочь Армении прочнее закрепиться в сообществе демократий. В Европарламенте <осознают уровень и разнообразие угроз, которые РФ может попытаться использовать против Армении, чтобы наказать ее за ее независимый политический и стратегический выбор и считают, что ЕС должен быть готов оказать оперативную помощь Армении для смягчения негативных последствий любых подобных недружественных шагов.

ЕС считает, что пришло время начать с Арменией диалог по визовой либерализации и выражает свою поддержку деятельности миссии ЕС (EUMA), призывая продлить ее мандат после 2025 года и еще больше увеличить ее штат.

Также звучит призыв к Баку искренне участвовать во всеобъемлющем и прозрачном диалоге с карабахскими армянами, чтобы обеспечить уважение их прав, гарантировать их безопасность, включая право вернуться в свои дома и жить в них в безопасности в условиях международного присутствия, получить доступ к своей земле, права собственности, чтобы сохранять свою самобытность и в полной мере пользоваться своими гражданскими, культурными, социальными и религиозными правами; освободить и объявить широкую амнистию всем жителям Нагорного Карабаха и Армении, которые продолжают находиться под стражей в Азербайджане.

Европарламентарии вновь заявили о своем осуждении азербайджанских военных вторжений на международно признанную территорию Армении и продолжающейся оккупации; подтвердили свое требование вывода азербайджанских войск со всей суверенной территории Республики Армения; отвергли и выразили глубокую обеспокоенность по поводу подстрекательских заявлений, сделанных президентом Азербайджана и другими официальными лицами Азербайджана, угрожающими территориальной целостности и суверенитету РА, в том числе в связи с требованием создания экстерриториального коридора, связывающего Азербайджан с его эксклавом Нахичеван; предостерегли Азербайджан от любого потенциального военного авантюризма против самой Армении, подчеркнув, что вопросы связи Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью должны быть решены при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Армения; вновь подтвердили безоговорочную поддержку ЕС суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении.

<ЕС решительно поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ на основе Алматинской декларации 1991 года, делимитации границ на основе соответствующих карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены обеим сторонам, а также разблокирование региональных коммуникаций на основе уважения суверенитета и юрисдикции обеих стран; считает, что это соглашение должно быть заключено добросовестно и основываться на признании суверенитета, территориальной целостности и неприменении силы; призывает Турцию и других союзников Азербайджана воздерживаться от разжигания воинственного поведения Баку, и использовать свое влияние в пользу скорейшего завершения мирных переговоров>, - говорится в документе.