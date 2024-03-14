Четверг, 14 Марта 2024 13:57

АрмИнфо. Нынешние власти Армении несут историческую ответственность и обязаны приложить дипломатические усилия, чтобы предотвратить опасность полной изоляции армянского государства в регионе и потери субъектности. Для решения этой проблемы первое и неизбежное условие - иметь четкую позицию в переговорном процессе и демонстрировать принципиальное поведение. Об этом говорится в совместном заявлении политических сил Арцаха и Армении.

"Мы, нижеподписавшиеся, требуем от властей Армении в рамках переговорного процесса включить во внешнеполитическую повестку вопрос о реализации права народа Арцаха на коллективное возвращение в места своего постоянного проживания под международными гарантиями безопасности. Этническая чистка армянского населения Арцаха является результатом грубого нарушения Азербайджаном норм международного права. Сегодня нет такого международного актора, который сможет отрицать право армянской стороны довести этот вопрос до сведения международной общественности и включить его в повестку обсуждений. Свободно жить на своей тысячелетней родине, без препятствий и с международными гарантиями, является неотъемлемым правом народа Арцаха", - говорится в заявлении.

Согласно распространенному документу, коллективное возвращение предусмотрено международными основополагающими конвенциями и документами, а также решениями Международного Суда ООН по Арцаху. "Не может быть никаких надежд на мир на Южном Кавказе, а тем более на гарантии, пока армянская сторона не сформулирует и не внесет в повестку для это справедливое требование. Доказательством этому является поведение Азербайджана и тщетные попытки армянской стороны добиться мира. Невозможно достичь мира и урегулирования в ситуации, когда одна из сторон лишена возможности защищать свои интересы. Мы уверены, что установление стабильного мира в регионе может быть достигнуто только при коллективном возвращении народа Арцаха под гарантиями безопасности со стороны международных акторов. Мы уверены, что это понимают все субъекты региона. Ответственность правительства Армении, по крайней мере в этом вопросе, заключается в том, чтобы продемонстрировать дипломатическое мастерство и политическую волю в пользу нейтрализации экзистенциальных угроз Армении и армянскому народу", - подчеркивается в заявлении, под которым подписались партия АРФД, Арцахская партия "Справдливость", партия "Национальная безопасность", Демократическая партия Армении, Республиканская партия Армении и другие.