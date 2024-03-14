Четверг, 14 Марта 2024 13:49

АрмИнфо. Европарламент призывает Азербайджан освободить и объявить широкую амнистию для всех жителей Нагорного Карабаха и Армении, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Об этом говорится в резолюции 2024/2580(РСП), накануне принятой Европарламентом 504 голосами "за".

В резолюции звучит призыв к полному, немедленному и эффективному выполнению всех постановлений Международного Суда по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана).

"Призываем Азербайджан искренне участвовать во всеобъемлющем и прозрачном диалоге с карабахскими армянами, чтобы обеспечить уважение их прав и гарантировать их безопасность, включая их право вернуться в свои дома и жить в них в достоинстве и безопасности в условиях международного присутствия, получить доступ к своей земле и права собственности, чтобы сохранять свою самобытность и в полной мере пользоваться своими гражданскими, культурными, социальными и религиозными правами", - говорится в принятом документе.

Европарламент также вновь осудил азербайджанские вторжения на международно- признанную территорию Армении и продолжающуюся оккупацию ее территорий, потребовав вывода азербайджанских войск со всей суверенной территории Армении.

"Отвергаем и выражаем глубокую обеспокоенность по поводу ирредентистских и подстрекательских заявлений, сделанных президентом Азербайджана и другими азербайджанскими официальными лицами, угрожающими территориальной целостности и суверенитету Армении, в том числе в связи с требованием создания экстерриториального коридора, связывающего АР с его эксклавом Нахиджеваном.

Предостерегаем Азербайджан от любого потенциального военного авантюризма против самой Армении и подчеркиваем, что проблемы связи Азербайджана с его эксклавом Нахиджеваном должны быть решены при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Армении",

- говорится далее в резолюции. В Европарламенте вновь заявили о безоговорочной поддержке Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении и решительно поддержали нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ на основе Алматинской декларации 1991 года, делимитации границ на основе соответствующих карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены обеим сторонам, а также разблокировании региональных коммуникаций на основе уважения суверенитета и юрисдикции обеих стран, на основе взаимности и равенства.

В Европарламенте также поддержали возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам с целью заключения мирного договора и призвали обе стороны сохранять полную приверженность прочному и мирному урегулированию давнего спора посредством диалога и переговоров.

"Считаем, что это соглашение должно быть заключено добросовестно и основываться на признании суверенитета, территориальной целостности и неприменении силы. Призываем к более твердой приверженности ЕС дальнейшему содействию установлению всеобъемлющего и устойчивого мира на благо всех народов региона. Призываем Турцию и других союзников Азербайджана воздерживаться от разжигания воинственного поведения Баку и использовать свое влияние в пользу скорейшего завершения мирных переговоров", - говорится в документе.

В Европарламенте также выразили категорическое несогласие с тоном некоторых недавних заявлений руководителей Комиссии и Европейского Совета, поздравляющих президента Алиева за его переизбрание, не упомянув об отсутствии демократии в Азербайджане и ошибочно назвав Азербайджан надежным партнером.

"Подтверждаем, что эти заявления не отражают позицию ЕС и никогда не должны были быть сделаны в свете этнической чистки в Нагорном Карабахе, проводимой Азербайджаном. Призываем вице-президента Комиссии/высокого представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности и Европейской службы внешних действий продолжить переговоры по обновленному соглашению о партнерстве при условии, что Азербайджан продемонстрирует свою искреннюю готовность уважать права и безопасность обеспокоенность карабахских армян и способствовать существенному прогрессу на пути к всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению с Арменией.

Выражаем серьезную обеспокоенность по поводу неспособности защитить культурное, религиозное и историческое наследие армянского населения Нагорного Карабаха в нарушение Постановления Международного Суда от 7 декабря 2021 года. Осуждает все случаи разрушения, вандализма и осквернения всех объектов, напоминая о многовековом армянском присутствии в Нагорном Карабахе. Призываем власти Азербайджана сохранять, защищать и продвигать богатое и разнообразное наследие региона. Призываем ЮНЕСКО принять незамедлительные меры по сохранению и защите армянского культурного наследия, находящегося под угрозой в Нагорном Карабахе. Призываем к укреплению сотрудничества между Арменией и ЕС в отношении мониторинга систематического разрушения армянского культурного наследия (церквей, монастырей, кладбищ, памятников, дворцов и т.д.) Азербайджаном, в первую очередь посредством Спутникового центра ЕС", - подчеркнули в Европарламенте.