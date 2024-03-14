Четверг, 14 Марта 2024 10:12

АрмИнфо.Инфоштаб Арцаха призвал армянские СМИ воздержаться от беспочвенных нападок на арцахские власти.

В заявлении отмечается, что некоторые СМИ в очередной раз нападают на власти Республики Арцах, в ряде случаев пытаются запятнать репутацию президента Самвела Шахраманяна и вместо освещения насущных проблем насильственно перемещенных арцахских армян занимаются сплетнями. "Мы призываем эти СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, не пытаться исказить реальность ложными интригами и вводить общественность в заблуждение.

Считаем необходимым напомнить, что в ноябре 2023 года президент Самвел Шахраманян обратился в компетентные правоохранительные органы Республики Армения с просьбой принять публикации о явных преступлениях и возможных злоупотреблениях должностных лиц, распространяемые отдельными пользователями в социальных сетях и расследовать их в соответствии с законом.

Еще раз призываем Вас обращаться в правоохранительные органы Республики Армения в случае получения информации о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц Республики Арцах", - отмечается в сообщении Информационного штаба Арцаха.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что мать Шахраманяна приобрела в Ереване квартиру стоимостью в 25 млн драм.