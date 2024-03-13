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АрмИнфо. Процесс делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы преследует цель четко обозначить линию границы, от которой по одну сторону находится Армения, а по другую - Азербайджан. Об этом 13 марта журналистам заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.
"Есть определенная линия границы, но комиссии по делимитации должны понимать, с какой картой они работают, то есть руководствоваться правовой основой, согласно которой и будет проведена эта линия", - сказал Саносян.
По его мнению, следует руководствоваться картой, которую предпочитают обе стороны. "Благодаря этой карте будут и кабинетные, и делимитационные, и демаркационные работы", - отметил министр.
Говоря об изменениях в Тавушской области, Саносян сказал, что в тех районах есть места, которые находятся очень близко к линии границы, в некоторых местах может оказаться, что они пересекают границу. Это означает, что в некоторых районах может возникнуть вопрос о реконструкции этих участков.
На вопрос журналиста о том, принадлежат ли 4 села в Тавушской области Армении, согласно административно-территориальному делению РА, министр ответил отрицательно. "Должна быть выбрана карта, приемлемая для обеих сторон, которая ляжет в основу процесса демаркации и делимитации. После чего начнется кабинетная и "полевая" работа по делимитации и демаркации", - сказал Саносян.
Он добавил, что работа по делимитации и демаркации в Тавушкой области еще не началась, нет также конкретных сроков. При этом, он подчеркнул, что и Армения продолжает требовать от Азербайджана территории 31 неанклавного села, находящегося под контролем азербайджанской стороны.
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