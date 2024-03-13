Среда, 13 Марта 2024 17:44

АрмИнфо. Вооруженные силы Армении продолжают нести возложенную на них миссию по обеспечению безопасности границ государства. Об этом 13 марта журналистам заявил министр обороны РА Сурен Папикян, отвечая на вопрос о том, действительно ли власти страны намерены сдать Азербайджану четыре села в Тавушской области.

По его словам, накануне глава армянского правительства ответил на вопрос о четырех силах в Тавуше. "Что касается вооруженных сил

страны, то они продолжают осуществлять поставленные перед ними задачи", - сказал Папикян.

Он заверил, что руководством оборонного ведомства страны не отдавалось приказа не стрелять, тем самым, опровергнув обвинения экс-министра обороны Аршака Карапетяна о том, что в ходе проникновения азербайджанских ВС на территорию Армении в мае 2021 года армянским войскам был дан приказ не стрелять.

Отметим, что глава МО РА сегодня, 13 марта в комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания РА принял участие в закрытых обсуждениях, посвященных ситуации на передовой.